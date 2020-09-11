884 ألف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة في أسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوّم عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي، ما يعزز الآراء التي تقول إن سوق العمل تستقر في مسار تدريجي أكثر للتعافي من جائحة «كوفيد-19».

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 884 ألفاً للأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر/ أيلول، من دون تغيير عن الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 846 ألفاً في أحدث أسبوع.

وعلى الرغم من أن الطلبات انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس/ آذار، تتواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات، إذ استنفدت الشركات قروضاً من الحكومة للمساعدة بشأن الأجور، مع استمرار فيروس كورونا. وانتهت مساعدة مكملة لإعانة البطالة الأسبوعية في يوليو/ تموز. ويُنسب إلى المساعدة الفضل في التعافي القوي للأنشطة الاقتصادية بدءاً من نمو قياسي لمبيعات التجزئة في مايو/ أيار.

ويقول خبراء اقتصاديون إن سوق العمل قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويحثون البيت الأبيض والكونجرس على استئناف مفاوضات متعثرة بشان حزمة إنقاذ مالي أخرى في ظل انتكاسة في السعي للحصول على لقاح. (رويترز)