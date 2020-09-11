«المركزي» الأوروبي يبقي على «التحفيزات الوفيرة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي، الخميس أنه يتوقع أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الجاري مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات القادمة.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي إنه وفقا لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي ثمانية بالمئة هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7 بالمئة توقعه في يونيو /حزيران.

وقالت لاجارد إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي مازالت قائمة عقب جائحة فيروس كورونا.

وأبقى المركزي الأوروبي على سياسته فائقة التيسير من دون تغيير، الخميس، ليترك تكاليف الاقتراض عند مستوى متدن قياسي، وتعهد بمشتريات أصول وفيرة في العام المقبل مع سعي الاتحاد الأوروبي لاجتياز الركود الناتج عن جائحة «كورونا».

ومدد المركزي الأوروبي حزمة التحفيز في يونيو/ حزيران، إذ يشتري بالفعل أدوات دين بمعدلات قياسية كي يتسنى للحكومات والشركات مواصلة العمل خلال فترة التراجع، ما يمنح صناع القرار مجالاً للتفكير في خطوتهم المقبلة.

ومنذ ذلك الحين ينمو الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، أو يفوقها، ما يقلص أكثر أي حاجة عاجلة لمزيد من التحرك من جانب البنك.

لكن خبراء اقتصاد يقولون إن تطبيق البنك المركزي لمزيد من التحفيز هي مسألة وقت، نظراً لأن التعافي يفقد قوته الدافعة على ما يبدو، فيما تراجع التضخم إلى منطقة سلبية وارتفع اليورو، ما سيقوض النمو أيضاً على الأرجح.

وبالقرار الذي اتخذه البنك، الخميس، ما زال البنك المركزي يمضي على مسار شراء ديون تصل قيمتها إلى 1.35 تريليون يورو، حتى يونيو/ حزيران المقبل، بموجب برنامج طارئ لمشتريات الجائحة، إضافة إلى أنظمة مشتريات أخرى بمئات المليارات من اليورو.

وأبقى البنك أيضاً على الفائدة على الإيداع من دون تغيير عند مستوى قياسي متدن نسبته سالب 0.5% بينما أبقى على سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسي للبنك عند صفر في المئة. (رويترز)