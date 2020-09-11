أول امرأة تقود أحد أكبر البنوك الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي لـ «سيتي جروب»، الخميس، إنه سيتقاعد في فبراير/شباط القادم، بعد 37 عاماً أمضاها في البنك، منها ثماني سنوات رئيساً تنفيذياً، كاشفاً أن رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد جين فريزر ستخلفه في المنصب، مما يجعلها أول رئيسة تنفيذية لبنك أمريكي كبير.

انضمت فريزر إلى «سيتي جروب» منذ 16 عاماً. وسرعان ما صعدت السلم الوظيفي، وقادت عمليات الشركة المترامية الأطراف في أمريكا اللاتينية، قبل ترقيتها إلى منصب رئيس الخدمات المصرفية للمستهلكين.

وقال كوربات في بيان: «لقد عملت مع جين لسنوات عديدة، وأنا فخور بأن تخلفني، وبفضل قيادتها وخبرتها وقيمها، أعلم أنها ستصبح رئيساً تنفيذياً متميزاً».

وعقبت جين على هذا القرار بقولها: «يشرفني قرار مجلس الإدارة، وأشكر مايكل على قيادته ودعمه. سيتي بنك مؤسسة رائعة لها تاريخ عظيم ومستقبل مشرق. أنا متحمسة للانضمام إلى زملائي في كتابة الفصل التالي». (وكالات)