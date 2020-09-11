شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز أبوظبي» تؤجل إطلاق عملياتها وتعيد 120% من سعر التذاكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «ويز إير أبوظبي» أنه نظراً للقيود المفروضة على السفر؛ نتيجة لأزمة «كوفيد-19»؛ قررت الشركة تأجيل إطلاق عملياتها لمدة أسبوعين إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020. وسيتم إعلام المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بذلك على أن تتم إعادة 120% من سعر البطاقة إلى حساب العملاء عبر «ويز»؛ ليتمكنوا من الاستفادة من رصيدهم طوال فترة 24 شهراً؛ لشراء أي من منتجات أوخدمات «ويز إير».
ويمكن للركاب اختيار استرداد النقود، عبر حساب مصرفي أو بطاقة الائتمان في حال اختاروا استرداد المبلغ، ويمكنهم بذلك الحصول على السعر الكامل للبطاقة فقط.
أما بالنسبة إلى المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكالات السفر، بما فيها منصات الحجز عبر الإنترنت، فيمكنهم التواصل مباشرة مع الشركة التي حجزوا من خلالها تذاكرهم على الرغم من أن هذه الظروف تقع خارج سيطرة الشركة.
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