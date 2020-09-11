هواتف «هواوي» بنظام تشغيل خاص 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات، الخميس، أن نظام التشغيل المطور لديها «هارموني أو إس»، سيكون متوافراً على هواتفها الذكية اعتباراً من العام المقبل، بعد عقوبات أمريكية تحول دون استخدام نظام تشغيل «أندرويد».

ولا يتوافر نظام «هارموني أو إس» الذي كشفت عنه «هواوي» العام الماضي، إلا في بعض منتجات الشركة التي تتخذ مقراً لها في مدينة شنجن جنوب الصين، خصوصاً على أجهزة التلفزيون الذكية.

ويشكل نظام التشغيل عنصراً أساسياً في عمل الأجهزة الإلكترونية. وأكثرية الهواتف المحمولة في العالم مجهزة بنظام «أندرويد» التابع لـ«جوجل»، أو «آي أو إس»، من «أبل».

وخلال مؤتمر صحفي، قال ريتشارد يو أحد مديري «هواوي»: إن الشيفرة المصدرية الخاصة بنظام «هارموني أو إس» ستكون متاحة اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول، لمطوري التطبيقات. وأول هاتف ذكي عامل بهذا النظام التشغيلي من تصنيع المجموعة سيطرح خلال عام 2021، بحسب يو.

وقال يو «سنقدم عمل المطورين الصينيين لبقية العالم، مع الأمل في رؤية نسخ جديدة من «تيك توك» في المستقبل»، في إشارة إلى التطبيق الرائج للفيديوهات القصيرة الذي تهدد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحظره في الولايات المتحدة. (أ ف ب)