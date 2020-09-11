عبد الحميد سعيد: السياسات المالية تخضع لقيود أكبر في الأسواق الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

شدد عبد الحميد سعيد، محافظ «مصرف الإمارات المركزي» على التوجهات المستقبلية في القطاع المصرفي والمالي، التي برزت خلال الأزمة الحالية، في ظل انتشار جائحة «كورونا»، لاسيما أهمية تعزيز التحول الرقمي في أعمال القطاع المصرفي، وتقديم الخدمات المالية من خلال قنوات ومنصّات جديدة.

ونوه المحافظ بأهمية معالجة الدول في الأسواق الناشئة العمل للشمول المالي، وضمان بقاء القنوات المصرفية التقليدية متاحة لأصحاب الهمم وكبار السن. جاء ذلك في مستهل كلمته التي ألقاها على هامش الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو، الأربعاء، لمحافظي البنوك المركزية، بتنظيم من «بنك التسويات الدولية»، وقد شارك في الاجتماع محافظو بنوك مركزية من دول أخرى؛ لمناقشة استجابة السياسات والتحديات متوسطة الأجل الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» في الأسواق الناشئة.

كما ناقش محافظ «المركزي»، حاجة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى التفكير بشكل استراتيجي حول مدى كفاية صلاحياتها وسلطاتها لمواجهة ومعالجة أزمات مثل وباء «كوفيد-19»، موضحاً أنّ السياسات المالية تخضع لقيود أكبر في هذه الأسواق، مما يستدعي تنسيقاً وثيقاً بشأن هذه السياسات بين السلطات المالية والنقدية.

وقال: بعد الإجراءات التنظيمية المؤقتة التي وضعت لدعم الاقتصاد خلال الأزمة، يجب على البنوك المركزية التركيز على العودة التدريجية للإجراءات التنظيمية الطبيعية ما قبل الجائحة، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنه في مرحلة تعافي الاقتصادات بعد الجائحة، هناك ضرورة التصرف بحذر لتجنب الهبوط الحاد في القدرات الائتمانية، وعلى البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية أن تواصل تركيزها على مراقبة القدرة الائتمانية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مع السعي المستمر للابتكار من أجل مواصلة تعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد.