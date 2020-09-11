مدير لعمليات «سناب شات» في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت Snap Inc. (سناب شات) عن تعيين جيك توماس في منصب مدير عمليات الشركة في دولة الإمارات؛ بهدف تعزيز الفرص المقدمة للمستهلكين والعلامات التجارية أكثر من أي وقت مضى، وفي إطار حرص الشركة على استقطاب المزيد من الشركاء المحليين.

وأصبحت دولة الإمارات منطلقاً رئيسياً لأعمال Snap في إنتاج المزيد من المحتوى المرتبط بتطلعات المستخدمين محلياً، منذ أن أطلقت الشركة مقرها الإقليمي بدبي في الدولة عام 2017؛ حيث حرصت على تقديم منصات ومنتجات جديدة لصناعة المحتوى، وعملت على إطلاق حملات مبتكرة بالتعاون مع نخبة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية. وتحظى منصة Snapchat بشعبية واسعة حالياً بين سكان دولة الإمارات الذين تراوح أعمارهم بين 13 و24 عاماً وبنسبة تبلغ نحو 60%، وبمعدل يتجاوز شخصاً واحداً من أصل ثلاثة تراوح أعمارهم بين 13 و34 عاماً.