تأجيل «بيوتي وورلد» إلى أكتوبر 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت ميسي فرانكفوت الشرق الأوسط، الجهة المنظمة لـ «بيوتي وورلد الشرق الأوسط»، المعرض التجاري العالمي المتخصص بمنتجات التجميل والعافية، عن تأجيل إطلاق النسخة الخامسة والعشرين من المعرض إلى العام المقبل، في الفترة من 5-7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

تأتي هذه الخطوة كاستجابة من الجهة المنظمة لتداعيات الجائحة وسعيها إلى المواظبة على تقديم مستويات من التنافسية العالمية لكل منصاتها. ومن المقرر أن يعاود المعرض إطلاق دوراته المستقبلية ليتزامن مع موسم الخريف لقطاع الموضة والجمال سنوياً، انسجاماً مع توجهات الأسواق، حيث جاء قرار الجهة المنظمة استناداً إلى مخرجات التواصل مع الجهات العارضة، حسبما أكدت مديرة العرض إيلين أوكونيل.

وشمل تأجيل الموعد أيضاً تاريخ انعقاد فعالية الجوائز المصاحبة للمعرض، التي شهدت إقبالاً واسعاً وصل إلى كثر من 250 مشاركة تتنافس في 15 جائزة عبر 10 فئات، حيث تم اختيار 67 مرشحاً نهائياً.