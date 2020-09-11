إطلاق منصة «كليب» لتحويل الأموال عبر رقم الهاتف المتحرك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت محفظة الإمارات الرقمية عن إطلاق منصتها (كليب) «Klip» المبتكرة للنقد الرقمي في الإمارات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك الفجيرة الوطني. وتتيح المنصة، للمستخدم تحويل الأموال عبر رقم الهاتف المتحرك، إلى جانب تنفيذ عمليات الدفع بسهولة في المتاجر المتعاملة مع البنوك الشريكة. وتتيح المنصة للشركات الصغيرة فرصة قبول المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المتحركة، ما يعني تعزيز قدرتها على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي. وتعتبر «klip» الحل الوحيد من نوعه والمصمم لتوفير خدمات الدفع الرقمية بين جميع العملاء والتجار في الإمارات.

وتهدف المنصة إلى الحدّ من استخدام الأوراق النقدية التقليدية، والمساعدة في التحول في الإمارات نحو مجتمع خالٍ تماماً من التداولات النقدية عبر توفير بديل رقمي لها، بما يتناسب مع نمط حياة مستخدميها.

توفير مهم للشركات

وقال محمد الجياش، رئيس مجلس إدارة شركة «محفظة الإمارات الرقمية»: نحن مسرورون بإطلاق منصة «klip» الجديدة للنقد الرقمي، بالتعاون مع ثلاثة من شركائنا الروّاد، الذين نُشيد بالتزامهم بالعمل معنا على تطوير الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. إن التخلّص من تداول الأوراق النقدية التقليدية يحقق توفيراً مهماً للشركات، كما يعزز ازدهار الشركات الصغيرة. بالإضافة لشركائنا في مرحلة الإطلاق، ما زالت العديد من البنوك في مرحلة التطبيق التجريبي، وسرعان ما ستنتقل إلى توفير منصة «klip» لعملائها. بموازاة ذلك، نعمل على تطوير تطبيق خاص بالهواتف المتحركة يحمل علامة klip التجارية، وسيُطرح خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020 كي يسمح لجميع الزوّار والمقيمين في الإمارات بالانضمام إلى عالم النقد الرقمي، بغضّ النظر عن امتلاكهم لحسابات مصرفية أم لا.

تعاملات مالية غير نقدية

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: يتطلع المستهلكون إلى الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية في شتى المجالات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمدفوعات والمشتريات. ونحن على ثقة بأن إطلاق منصة النقد الرقمي «klip» للعملاء من الأفراد والتجار على حد سواء من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في دولة الإمارات للوصول إلى تعاملات مالية غير نقدية، وبالتالي تطوير منظومة القطاع المالي في الدولة. ونحن في بنك أبوظبي الأول ملتزمون دائماً بتوفير أحدث الحلول والتقنيات المتطورة التي تثري تجربة العملاء، وتوفر لهم أكبر قدر ممكن من السهولة لتنظيم مدفوعاتهم.

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التحول الرقمي الشامل

وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: ارتكز بنك المشرق منذ نشأته، وطوال مسيرته الممتدة لأكثر من نصف قرن من الزمن على استراتيجية تنموية واضحة، تتمثل في دعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز القطاع المصرفي، وتزويد العملاء بخدمات تتميز بالكفاءة والمرونة، وتناسب نمط حياتهم المتجدد باستمرار. وتجلى ذلك بوضوح في الدور الريادي الذي لعبه البنك؛ كونه من أوائل المؤسسات المصرفية الوطنية التي سارعت إلى الانضمام إلى مسيرة التحول التكنولوجي والرقمي، فور بزوغ الطفرة التكنولوجية في قطاع الخدمات المصرفية. ويأتي دعمنا اليوم لمنصة «klip» تأكيداً على التزامنا الدائم برؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودها الحثيثة في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل على جميع الصعُد، وصولاً إلى مجتمع متمكن رقمياً واقتصاد لانقدي بالكامل.

تسريع استخدام الحلول الرقمية

وأضاف فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: بصفتنا بنكاً وطنياً، فخورون بلعب دور ريادي في التحول الرقمي للخدمات المصرفية في الدولة؛ وتشرّفنا المشاركة في إطلاق هذا الحل الرقمي النوعيّ المهم. وسيؤدي طرح «klip» في هذا الوقت إلى تسريع استخدام الحلول الرقمية بدلاً من النقود التقليدية، وفتح الباب واسعاً أمام مجموعة كبيرة من الخدمات المعنية لغير المتعاملين مع البنوك. لقد شهدنا في الشهور الأخيرة توجهاً متزايداً نحو استخدام جميع قنواتنا الرقمية. وستشكل «klip» ميزة تحسين إضافية لعروضنا؛ نظراً لعوامل الأمان والفاعلية والكفاءة من حيث التكلفة لإجراء عمليات الدفع غير النقدية.

التأثير إيجابي

وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يعتبر تطوير منظومة الدفع المحلية أمراً بالغ الأهمية لتطوير اقتصاد رقمي قوي من شأنه التأثير إيجابياً على المجتمعات. وانطلاقاً من دورها والثقة بها كشريك ومزوّد للخدمات التكنولوجية، يمكن أن تستفيد ماستركارد من خبراتنا فيما نتعاون مع شركاء في مختلف أرجاء الدولة للمساعدة في دعم وتعزيز رؤية الإمارات بتحقيق مستقبل رقمي متصل.