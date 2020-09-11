شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت تكشف عن إصدار جديد من «إكس بوكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة مايكروسوفت، الأربعاء أن وحدات تحكم الألعاب الجديدة «إكس بوكس» Series X وSeries S ستكون متاحة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما تبدأ الطلبات المسبقة في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وسيكلف جهاز Series X المتطور 499 دولاراً بينما سيكلف Series S للمبتدئين 299 دولاراً.

وطرحت شركة مايكروسوفت إصداراً أصغر وأرخص من وحدة تحكم Series X من الجيل التالي يوم الثلاثاء. وقالت إن الجهاز الجديد، المسمى Series S، سيكون «أصغر أجهزة Xbox على الإطلاق» لمايكروسوفت.

وتعد Series X من مايكروسوفت أقوى أربع مرات من جهاز One X الحالي وتتضمن معالج AMD Zen 2 ثماني النواة، وهو نفس الشيء الذي سيشغل سوني بلاي ستيشن 5، على الرغم من أن «إكس بوكس» يحتوي على بطاقة رسومات أفضل. جهاز «إكس بوكس» Series S أصغر بنسبة 60% من Series X ولا يحتوي على محرك أقراص.

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