شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض حاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن الماسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك بعد عدم اليقين السائد بين المستثمري بشأن حزمة التحفيز الثانية لمواجهة "كورونا".



وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي ذي الأغلبية من الجهوريين في تمرير حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة أزمة كورونا الأمر الذي أثار تكهنات بعدم التوافق عليها من الأساس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



كان الاحتياطي الاتحادي – الذي سينعقد في اجتماعه الأسبوع المقبل – قد أكد على أن هناك حاجة لدعم الكونجرس الأمريكي لإعادة الاقتصاد لمسار النمو.



وكشفت بيانات حكومية امريكية عن استقرار عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي عند 884 ألف طلب في حين توقع محللون انخفاضها إلى 838 ألف طلب، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في أغسطس/آب.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2% أو ما يعادل 75 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 37.30 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 37.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.8% أو ما يعادل 73 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 40.06 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 40.07 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4% (ما يعادل 406 نقاط) إلى 27534 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28174 نقطة وأقل مستوى عند 27447 نقطة.



وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 222 نقطة) إلى 10919 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11299نقطة وأقل مستوى عند 10875 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 3339 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3425 نقطة وأقل مستوى عند 3329 نقطة.