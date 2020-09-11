شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق عند أعلى مستوياتها في 5 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس محققة أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بفعل ظهور مرض جديد في الخنازير بألمانيا مما أثار التكهنات بارتفاع الطلب على الخنازير الأمريكية، ومن ثم زيادة الطلب على الذرة لتغذيتها.



وفي سياق متصل، تواصل الصين مشترياتها من جانب شركات حكومية وخاصة على الذرة والصويا الأمريكية بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمت مرحلته الأولى في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

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ويرى مراقبون أن الصين لن تستطع الالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والذي يقضي بضرورة شراء بكين سلعا زراعية أمريكية بقيمة 36.5 مليار دولار في العام الأول من إبرام الاتفاقية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 93.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.5% إلى 3.65 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ السابع والعشرين من مارس/آذار، وسجل أعلى سعر عند 3.66 دولار وأقل سعر عند 3.59 دولار.