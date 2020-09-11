شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع أعلى 27 دولارا للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي رغم تحول العملة الأمريكية نحو الارتفاع وتجدد المبيعات في أسواق الأسهم.



وكشفت بيانات حكومية امريكية صادرة اليوم الخميس عن استقرار عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي عند 884 ألف طلب في حين توقع محللون انخفاضها إلى 838 ألف طلب.

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وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% خلال أغسطس/آب الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.4% بأعلى من توقعات عند 0.2%.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 93.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسلم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 21 سنتا وأغلقت عند 27.291 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 27.755 دولار وأقل سعر عند 26.865 دولار.