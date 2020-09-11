شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع قليلا مع جذب مستثمري الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل إقبال المستثمرين على أصول الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة وعملات كالين.



يأتي ذلك مع عودة المبيعات المكثفة في أسواق الأسهم بضغط من قطاعي التكنولوجيا والطاقة.



وتجدر الإشارة إلى ان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أعلن الاستقالة من منصبه لأسباب صحية معتذرا للمواطنين في بلاده عن التقصير في أداء المهام الموكلة إليه.

Advertisements



هذا، وقد أكد "آبي" على أنه سيظل يتابع مهام منصبه إلى حين انتخاب رئيس وزراء جديد لقيادة البلاد في ظل الأزمات العديدة الي تواجهها.



وتعاني اليابان كأغلب دول العالمن أزمة فيروس "كورونا" والتي اضطرت البنك المركزي للاستمرار في تثبيت معدل الفائدة أدنى الصفر عند نطاق سالب دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بحلول الساعة 21:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 106.1 ين، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.2 ين في حين سجل أقل سعر عند 105.9 نقطة.