شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتحول أسواق الأسهم نحو التراجع مما دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.



وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت اليوم استقرار استقرار عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي عند 884 ألف طلب في حين توقع محللون انخفاضها إلى 838 ألف طلب.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% خلال أغسطس/آب الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.4% بأعلى من توقعات عند 0.2%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 93.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.40 دولار إلى 1964.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر في الجلسة عند 1975.2 دولار وأقل سعر عند 1948.6 دولار للأوقية.