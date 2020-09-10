شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الذهب الانخفاض ليختبر المتوسط المتحرك 50، وقد يستمر بالميل الهابط للارتكاز على الدعم المحوري 1934.86 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو الإيجابي الرئيسي قائماً بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن اختراق 1967.90 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 2008.80.