شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي واضح ليتداول الآن دون دعم القناة الصاعدة، مما يشير إلى أن السعر يحاول العودة إلى المسار الهابط المقترح في تقاريرنا الرئيسية اليوم، مع الإشارة إلى أن ثبات السعر دون 1.1840 سيضغط على السعر للتوجه نحو مستوى 1.1720 كهدف سلبي أول.

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