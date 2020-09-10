شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد".



كان البنك المركزي قد أعلن اليوم في قرار متوقع الإبقاء على معدل الفائدة عند الصفر دون تغيير.



وأكدت "لاجارد" أن البنك المركزي ناقش الارتفاع الأخير لليورو والسياسة النقدية مشددة على أنه سيتابع عن كثب تحركات سعر صرف اليورو.

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يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن قوة اليورو جيدة للواردات وتجعلها أرخص، لكنها تضر الصادرات وتشدد الظروف المالية.



وأوضحت "لاجارد" أن البنك المركزي يناقش قيمة اليورو ولا يستهدف له سعر صرف بعينه، لكن يتابع تحركاته.



وأشارت كذلك إلى أن البيانات الاقتصادية الصادرة منذ اجتماع السياسة النقدية السابق في يوليو/تموز أشارت إلى تعاف قوي في النشاط الاقتصادي بما اتسق مع التوقعات السابقة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.1826، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.1917 في حين سجل أقل سعر عند 1.1807.