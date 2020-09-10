إيداعات حساب المواطن تتجاوز الـ80 مليارا عبر 34 شهرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت إيداعات برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين 80 مليار ريال حتى سبتمبر الحالي، والذي يعد الشهر الـ34 لانطلاقة البرنامج.

وأوضح البرنامج في تقريره الشهري أمس أنه أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين بلغ 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

وأفاد التقرير بأن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 18.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال، منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34%، وشكل الذكـور المستقلون 66%، موضحا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.