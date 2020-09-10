شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يدرس الاستثمار في طرح شركة "آنت" الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.

ومن المنتظر أن يصبح طرح آنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار، حسب تصريحات لمصادر مطلعة لوكالة رويترز.

وقالت المصادر إن الصندوق السيادي السعودي تلقى مفاتحات من آنت من خلال مستشارين للنظر في الاستثمار في العملية.

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وفي حالة المضي قدماً، فسيكون أبرز استثمار مباشر للصندوق السعودي بشركة صينية.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.