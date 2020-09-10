شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال زين السعودية بنسبة 23% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 23%.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان مجلس الإدارة قد عدل توصيته بتخفيض رأس المال من 28% إلى 23%، ليتراجع رأس المال من 5.837 مليار ريال إلى 4.487 مليار ريال، وذلك عن طريق إلغاء 135 مليون سهم.

وبحسب البيان، سيتم تخفيض عدد الأسهم من 583.729 مليون سهم إلى 448.729 مليون سهم.

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وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى تمهيد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء معظم الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في الأعباء التمويلية.

وتتوقع الشركة أيضاً أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 54.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، إلى 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 168 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على باقات الشركة مسبقة الدفع، والآجلة الدفع، والأجهزة، وباقات الزوار، بالإضافة إلى توقف موسم العمرة.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.