شكرا لقرائتكم خبر عن انخفض طفيف للدولار الأسترالي مع متابعة التوترات بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف في ظل استمرار الترقب لحالة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار مدى حساسية تحركات الدولار الأسترالي للبيانات الصينية نظرا للعلاقات الاقتصادية الممتدة بين البلدين.



كانت بيانات حكومية صينية قد أظهرت أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد بنسبة 2.4% في الشهر الماضي بما اتسق مع توقعات المحللين.

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وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصيني بنسبة 2% في أغسطس/آب، وهو ما تجاوز توقعات بتراجع نسبته 1.9%.



من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق هذا الأسبوع بأن إدارته تدرس فصل الاقتصاد الأكبر في العالم عن الاقتصاد الصيني.



وكشفت بيانات أسترالية صادرة اليوم أن مؤشر قياس توقعات التضخم في البلاد ارتفع بنسبة 3.1% بعد ارتفاع في القراءة السابقة بنسبة 3.3%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7271، وسجل أعلى سعر عند 0.7325 وأقل سعر عند 0.7262.