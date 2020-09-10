شكرا لقرائتكم خبر «العقاري» يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقييم والزيارات الفنية للبناء الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تعاون مع بنك الرياض، لتقديم الخدمات المساندة المتعلقة بأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعوم، وذلك بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، ووقع الاتفاقية كل من المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.

وأوضح المشرف العام على الصندوق، أن الاتفاقية تعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج «الإسكان»، وامتدادا لعدد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية، لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم بناؤها واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال، من خلال عملها بالصندوق لسنوات طويلة، ضمن سياق تكاملي يخدم مستفيدي القرض العقاري المدعوم من حيث سرعة صرف دفعات التمويل العقاري المرتبطة بمراحل إنجاز المسكن، مشددا على جهود الصندوق لتقديم خدماته بالشراكة مع جميع الجهات في القطاع العام والخاص، وفق معايير عالمية تسهم في تعزيز وتنظيم السوق وتحسين جودة الحلول التمويلية.

يذكر أن عقود التمويل العقاري المدعومة من الصندوق منذ بداية التحول وحتى نهاية أغسطس 2020 تجاوزت 330 ألف قرض عقاري، قدمت لمستفيدي «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية.