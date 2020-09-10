«العقاري» يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقييم والزيارات الفنية للبناء الذاتي

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وأوضح المشرف العام على الصندوق، أن الاتفاقية تعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج «الإسكان»، وامتدادا لعدد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية، لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم بناؤها واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال، من خلال عملها بالصندوق لسنوات طويلة، ضمن سياق تكاملي يخدم مستفيدي القرض العقاري المدعوم من حيث سرعة صرف دفعات التمويل العقاري المرتبطة بمراحل إنجاز المسكن، مشددا على جهود الصندوق لتقديم خدماته بالشراكة مع جميع الجهات في القطاع العام والخاص، وفق معايير عالمية تسهم في تعزيز وتنظيم السوق وتحسين جودة الحلول التمويلية.
يذكر أن عقود التمويل العقاري المدعومة من الصندوق منذ بداية التحول وحتى نهاية أغسطس 2020 تجاوزت 330 ألف قرض عقاري، قدمت لمستفيدي «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية.
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