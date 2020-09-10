شكرا لقرائتكم خبر مختص موارد: السيرة الذاتية بوابة عبور للفرص الوظيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مختص في الموارد البشرية على أهمية الاهتمام بالسيرة الذاتية للمتقدمين في المسابقات الوظيفية باعتبارها الورقة الرابحة والبوابة الأولى للعبور لاقتناص الفرص الوظيفية، محذرا مما أسماه «العروض الوظيفية المحتالة»، التي تكون غير واضحة أو غير مكتملة، والتي يغيب عنها الشفافية والمعلومات الواضحة عن المتصل أو الجهة طالبة شغل الوظائف، لافتا إلى أن هذه الجهات غالبا ما تعرض وظائف بمبالغ مالية مغرية ربما لاستدراج طالبي الوظائف وإيقاعهم في فخ الابتزاز المالي.

وقدم النصح للشباب والشابات بالإدراك المستمر لمصادر الاستقطاب الوظيفي، وكذلك المقبلين على إجراء مقابلات وظيفية بجمع المعلومات عن المنشأة والوظيفة المراد شغلها، وعدم إغفال جانب المظهر العام عند المقابلة، لافتا إلى أن الجانب البصري يتفوق على غيره من الجوانب في اختيار المتقدمين لشغل الوظائف في مختلف المجالات.

تحديث السيرة

وأكد رئيس الموارد البشرية في إحدى الشركات علي آل عيد خلال محاضرة بعنوان «عوامل النجاح المساندة للشباب والشابات في اقتناص الفرص الوظيفية» نظمتها غرفة الشرقية عبر (zoom) على ضرورة الاهتمام بتحديث وتطوير السيرة الذاتية، وإضافة كل البرامج والخبرات المستجدة التي لم تكن مضافة فيها على أن تكون ذات علاقة بالوظائف التي يتم التقدم لها، مقترحا في الوقت نفسه أن تتعدد السير الذاتية لتتناسب مع ما يتم التقدم له من وظائف، ومحذرا من استخدام القوالب الجاهزة والقديمة الموجودة على شبكة الإنترنت أو المبالغة في استخدام التصاميم، أو الإسهاب في الحديث عن بعض المحتويات، حيث لا بد أن تكون هناك مساحة للاستفهام لدى من يقومون بالمسابقة أو المقابلة الوظيفية.

الاهتمام بالمظهر

واستعرض آل عيد عوامل النجاح باقتناص الفرص الوظيفية بدءا من تحديد الهدف الوظيفي، مرورا بمحتويات السيرة الذاتية، وإدراك مصادر الاستقطاب، وانتهاء بالمقابلة وكيفية اجتيازها، مؤكدا ضرورة الاستعداد المسبق للمؤهلين للمقابلة الوظيفية بجمع معلومات عامة عن المنشأة والوظيفة المقبلين عليها، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس، عن طريق الاهتمام بالمظهر والانطلاقة بالحديث، إلى جانب تعزيز جوانب القوة الذاتية الداعمة، والتركيز على الحقائق، عوضا عن السرد القصصي.

عاملان مهمان

وأشار إلى عاملين أساسيين في التقدم للمسابقات الوظيفية هما أولا العامل الداخلي الذي ينطلق من ذات الشخص ويتضمن التحصيل العلمي والخبرات العملية والمهارات والسلوكيات والصفات الشخصية، والثاني العامل الخارجي المتعلق بوضع السوق خلال فترة التقدم والوظائف الأكثر طلبا وثقافة المنشأة التي يتم التقدم لشغل الوظيفة لديها والاتجاهات المستقبلية لبعض الوظائف، مشيرا إلى وجود دراسات تؤكد أن قطاعات مثل السياحة والترفيه والمطاعم والمقاهي والبيع بالتجزئة ستكون من القطاعات التي سيكون فيها نمو كبير في الفترة المقبلة، وهذا يجب أن يكون في الحسبان لدى المتقدمين لشغل الوظائف بمختلف القطاعات.

الإخراج البصري

وأفاد بأن صياغة السيرة الذاتية وإخراجها بالشكل المطلوب يستوجب التركيز على عوامل الجذب الأساسية، وأبرزها المؤهلات العلمية والخبـرات العملية والبـرامج التدريبية التي تم الحصول عليها، وكل الجهات التي يمكن الرجوع إليها في حال أرادت الشركة الاستفسار عن المتقدم للوظيفة، فضلا عن الاهتمام بالإخراج البصري للسيرة الذاتية ككل.

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8 مؤثرات للتقدم على الوظائف:

1 الشهادات العلمية والبرامج التدريبية

2 الخبرات العملية التطبيقية

3 المهارات والمواهب

4 الأهواء الشخصية والهوايات

5 مستوى الوظيفة ومميزاتها

6 موقع الوظيفة الجغرافي

7 مستوى الأمان الوظيفي

8 درجة المخاطر الصحية التي تحملها الوظيفة