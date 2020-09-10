التسوية الودية تسترد 15 مليونا عبر جلسات الصلح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من استرداد حقوق وأجور متأخرة، بمبالغ تصل إلى أكثر من 15 مليون ريال خلال 4 أشهر، بعد عقد جلسات الصلح بين طرفي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين. وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت خلال المدة نفسها نحو 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الالكترونية للوزارة، مشيرا إلى أن عمل الإدارة يشتمل على دراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية، ثم التواصل مع الطرفين لإبلاغهم بموعد جلسات الصلح، ومن ثم عقد الجلسات للوصول إلى حل الخلاف بشكل إيجابي إن أمكن، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة. إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت 12 ألف دعوى عمالية خلال 4 أشهر

استردت حقوقا وأجورا متأخرة بقيمة 15 مليون ريال

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