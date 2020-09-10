شكرا لقرائتكم خبر إصدار 300 ألف شهادة مطابقة استفاد منها 29 ألف تاجر ومورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن وصول عدد المنتجات المسجلة في منصة سابر الالكترونية لأكثر من مليون منتج محلي ومستورد، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 300 ألف شهادة مطابقة عن طريق المنصة، استفاد منها 29 ألف تاجر ومورد.

وقال نائب محافظ المواصفات السعودية للمطابقة والجودة المهندس سعود العسكر «حققت منصة سابر الالكترونية أكثر من 130 ألف عملية تسجيل للمنتجات الاستهلاكية خلال أغسطس فقط، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 27 ألف شهادة، بالإضافة إلى 41 ألف شهادة مطابقة الإرسالية»، موضحا أن هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير في عملية ربط منصة سابر بمنصة فسح، والتي أدت بدورها إلى سرعة إنجاز البيانات الجمركية للتجار الملتزمين في أقل من 24 ساعة لتصل إلى الفسح قبل وصول الإرسالية للمنفذ، مؤكدا أن ذلك أحد ثمار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المواصفات السعودية والهيئة العامة للجمارك.

وبين أن منصة سابر الالكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة الكترونيا بكل سهولة ويسر.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المنصة تعد أداة مهمة في إدارة وتحليل البيانات للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وصولا إلى أعلى مستويات السلامة في السوق السعودي ودعم الاقتصاد والصناعة الوطنية.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة سابر، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، مشيرة إلى أنه تم تطوير منصة سابر الالكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.