10 مسارات عمل لمبادرة إعادة التشكيل الكبيرة للتعافي الاقتصادي العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، في جلسة حوار افتراضية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة».

وتأتي مشاركة السعودية ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية تدعى «حوارات إعادة التشكيل الكبيرة»، والتي تتضمن 10 مسارات عمل لعامي 2020 و2021، وتأتي ضمن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة لتحفيز النقاشات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن إعادة بناء «أساسات النظام الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مستقبل مستدام»، حيث يجمع فيها المنتدى مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين من مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، وذلك في الفترة التي تسبق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2021م.

وخلال الجلسة التي قدمها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده، وشارك فيها المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF) كريستالينا جورجيفا، والرئيس التنفيذي لشركة Fidelity International آن ريتشاردز، وأستاذ الاقتصاد البيئي في كلية سميث للمؤسسات والبيئة (SSEE) كاميرون هيبورن، فيما أدارها المدير العام للمنتدى الاقتصادي أدريان مونك، تحدث الجدعان عن دور رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دول أعضاء المجموعة في مواجهة جائحة كورنا (كوفيد 19)، وكذلك خطط وإجراءات التحولات الهيكلية والإصلاحية في المملكة، إضافة إلى مسائل التنويع الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية والرقمية.

يذكر أن مبادرة إعادة التشكيل الكبيرة مبنية وفق 10 مسارات عمل لعامي 2020 و2021، هي: إعادة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إعادة صياغة المواثيق الاجتماعية لتكون ملائمة لعالم ما بعد جائحة كورونا، حماية المشاعات العالمية للأجيال المقبلة، تنشيط الصناعات في حقبة ما بعد الجائحة، تعزيز التنمية والتعاون الإقليميين، بناء القدرة المستقبلية للصمود أمام المخاطر العالمية، الاستفادة من التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، تعزيز التعاون العالمي والمتعدد الأطراف، توثيق الروابط الثقافية والقيم الإنسانية عالميا، وتولي أصحاب المصلحة مسؤولية أكبر.

10 مسارات عمل لعامي 2020 و2021: