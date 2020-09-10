لوسيد تنافس تسلا بالسرعة والكفاءة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة لوسيد موتورز، في بث على شبكة الإنترنت من مقرها في وادي السيليكون، عن تفاصيل إنتاج سيارتها لوسيد أير المرتقبة، والتي يتوقع أن تكون أكثر كفاءة وسرعة من طراز «موديل إس» الخاص بمنافستها «تسلا».

وأوضحت لوسيد أنها ستبدأ عمليات تسليم سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة الجديدة في ربيع 2021 مع مجموعة كاملة من النماذج.

واستثمر الصندوق الاستثمارات العامة في 2018 أكثر من مليار دولار في شركة لوسيد، حيث يتماشى استثمار الصندوق في لوسيد مع أهدافه لتوسيع وتنويع استثماراته الدولية، وسيمكنه من القيام بدور عالمي في تنمية صناعات المستقبل، وبشكل رئيسي في التقنيات الجديدة والمتقدمة، كما يتماشى مع رؤيته الأوسع نطاقا للتحول إلى قوة استثمارية عالمية، وأحد المستثمرين الأكثر تأثيرا في العالم.

وقال المدير التنفيذي لشركة لوسيد بيتر رولينسون إنه بناء على الاختبارات الخاصة بالشركة، فإن المدى المتوقع للبطارية بشحنة واحدة يزيد على 500 ميل، وهي مسافة تتجاوز المنافسين الحاليين، بما في ذلك «تسلا موديل إس». وأضاف أن السيارة يمكنها قطع مسافة ربع ميل في 9.9 ثوان، مقارنة مع 10.4 ثوان تستغرقها أسرع سيارات «تسلا».

ومن المقرر أن يبدأ سعر «إير» من 160 ألف دولار في الولايات المتحدة بعد احتساب الإعانات الفيدرالية، وستصدر الشركة موديلات أرخص سعرا على مدار العام، مع موديل بسعر 70 ألف دولار تقريبا في عام 2022.

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وتشبه «إير» إلى حد كبير النماذج الأولية التي تم الكشف عنها في السابق عام 2016، ولكن أجرت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا تغييرات طفيفة على الشكل الخارجي منذ ذلك الحين.

ويعد استثمار صندوق الاستثمارات العامة في قطاع السيارات الكهربائية قيمة إضافية لمحفظة الصندوق بالدخول في سوق السيارات الكهربائية متسارعة النمو، واستغلال فرص النمو طويلة المدى، علاوة على دعم الابتكار والتطور التقني وتحقيق العوائد والتنويع الاقتصادي للمملكة.

ويدعم هذا الاستثمار أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يستخدم تقنيات الطاقة النظيفة الحديثة. كما يسهم الاستثمار في تطوير شراكات دولية تتيح رعاية وتنمية المواهب المحلية، على سبيل المثال برنامج لوسيد التدريبي.

ومن خلال رعاية الصندوق لبرنامج التدريب لوسيد موتورز، يقوم الصندوق بدور مهم فيما يتعلق بنهجه في إتاحة فرص تعليمية للسعوديين وإتاحة المجال للجيل التالي، حيث التزمت لوسيد بتدريب 15 طالبا سعوديا في كل سنة في مجالات الهندسة، لتمكينهم من توطين المحتوى العالمي في المملكة من أجل تطوير الطاقات المحلية في هذا القطاع.

فوائد استثمار الصندوق في لوسيد: