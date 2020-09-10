شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 10-9 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.822 مليار جنيه.

إيقاف تداول 40 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 40 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الحديد والصلب المصرية، العربية للمحابس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مجموعة بورتو القابضة، المجموعة المصرية العقارية، العامة للصوامع والتخزين، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية، دلتا للإنشاء والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المتحدة للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية للدواجن، عبور لاند للصناعات الغذائية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، راية القابضة للاستثمارات المالية، حديد عز، المهندس للتأمين، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الأهلي للتنمية والاستثمار، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 7.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.822 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 363.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11%، والعرب على 7.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 35.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 11070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12798 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 975 نقطة.

وصعدت أسهم 142 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 17 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 44.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.782 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.90%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 10.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.43%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.89%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 7.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 9.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.37%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 61.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.85%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 37 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.83%.