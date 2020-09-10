شكرا لقرائتكم خبر عن شريف صالح ينضم لعائلة مصر إيطاليا القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر إيطاليا القابضة عن تعيين شريف صالح فى منصب الرئيس التنفيذي المشارك للاستراتيجيات ولشركة موسى كوست للتنمية السياحية ومشروع البوسكو سيتي، إحدى المشروعات الكبرى التابعة لشركة مصر إيطاليا العقارية، ويأتي ذلك اتساقا مع سياسة مصر إيطاليا لضخ كوادر جديدة بالشركة للعمل على تدعيم الحوكمة، وتحقيق رؤية الشركة والوصول إلي أهدافها الاستراتيجية.

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ويمتلك شريف صالح خبرة واسعة في سوق العقارات والتطوير العقاري، بالإضافة إلى حصوله على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة جورجيا، وعلى بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلا عن توليه العديد من المناصب القيادية فى قطاع التسويق فى عدة شركات عقارية كبرى قبل انضمامه لمصر إيطاليا، ومناصب أخرى بشركات عالمية منها دانون وبيبسي ويونيليفر، كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة المحروسة المعنية بدعم الشركات الناشئة في مجال ريادة الأعمال.

وكانت مصر إيطاليا قد أجرت عددا من التغييرات في عدد من المناصب بالشركة، وقامت الشركة بالاستعانة بخبرات جديدة في مجلس الإدارة، هذا إلى جانب الإعلان عن تولي كلًا من محمد هاني العسال ومحمد خالد العسال، وهم الرؤساء التنفيذين للشركة مناصب أعضاء مجلس إدارة وأعضاء منتدبين للشركة. وقد قادا طفرة التجديد لأفكار ومفاهيم المؤسسة مدفوعين بنظرة مبتكرة في القطاع، وتحسين المنتج العقاري للشركة.