شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. طرح 870 وحدة بسكن مصر وJANNA فى 10 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس، 10-9- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها، إعلان وزارة الإسكان عن طرح أول وحدات سكنية للحجز الفوري بدون قرعة في 10 مدن جديدة، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام ، وإعلان وزارة البترول عن 5.5 % انخفاض استهلاك البوتاجاز بعد توسع مشروع توصيل الغاز للمنازل..وغيرها من الأخبار وهى كالتالى..

أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام

كشف إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس بقيمة جنيهين، مشيرا إلى أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر بلغ 855 جنيها للجرام، مع عودة الصعود لأوقية الذهب لتتخطى حاجز 1960 دولارا.

أسعار الذهب..

عيار 18 : 732.85 جنيه

عيار 21 : 855 جنيها

عيار 24 : 977.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6840 جنيها

السعر العالمي : 1962 دولار

5.5 % انخفاضا فى استهلاك البوتاجاز بعد توسع مشروع توصيل الغاز للمنازل

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس لشركة الغازات البترولية "بتروجاس " لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019 /2020.

وأكد المهندس طارق الملا أن العام 2019/2020 شهد مجدداً استمرار انخفاض استهلاك البوتاجاز محلياً بنسبة تصل إلى 5.5٪ مقارنة بالعام السابق عليه كنتيجة مباشرة للانطلاق بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز والاسهام فى تقليص فاتورة دعم الدولة للبوتاجاز والتي لازالت الدولة تتحمل دعماً سنوياً له، لافتاً إلى أن استقرار سوق البوتاجاز خلال السنوات الأخيرة هو أحد ثمار الجهود المنفذة خلال السنوات الست الماضية لرفع كفاءة منظومة توفير هذه السلعة الحيوية وتأمينها بيسر للمستهلكين.

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انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس بمقدار قرشين.. ويسجل 15.73جنيه

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 10-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرش لقرشين فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل فى بنك مصر انخفاضا بقيمه قرشين ليسجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع مقابل سعره أمس وكان بـ 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

طرح 870 وحدة بسكن مصر و JANNAفى 10 مدن جديدة حجز فوري بدون قرعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على طرح 870 وحدة سكنية متبقية من الأطروحات السابقة، بمشروعى (سكن مصر – JANNA)، بـ10 مدن جديدة، وإتاحتها للمواطنين للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان حتى 31/12/2020، على أن تستكمل إجراءات التخصيص بأجهزة المدن.

نيفين جامع تعلن توفير احتياجات المشروعات الصغيرة لتخطى أزمة كورونا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز بدأ فور ظهور أزمة كورونا فى اتخاذ العديد من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة من السيدات على مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستمرار فى تشغيل مشروعاتهن، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض للمشروعات المتضررة، كما تم تقديم قروض استثنائية تصل إلى مليون جنيه لمساعدة المشرعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل.

ووفق بيان لجهاز تنمية المشروعات فإن الجهاز مستمر فى تقديم خدماته الفنية والتدريبية، حيث تم تنظيم دورات تدريبية للسيدات من مختلف المحافظات عبر شبكة الإنترنت لمساعدتهن فى معاودة الإنتاج وتشغيل مشروعاتهن فى ظل هذه الظروف وتعريفهن بآليات التسويق الإلكترونى وإدارة الأزمات المالية لتلافى الآثار السلبية لانتشار كورونا.

هيئتى الاستثمار وتنمية الصعيد توقعان بروتوكول تعاون لزيادة الاستثمارات

وقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لزيادة الاستثمارات بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار سعي هيئة الاستثمار للتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، والعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري وقطاعاته المتنوعة

الضرائب تعلن رؤيتها للتحول الرقمى وتستهدف وضعها بمصاف المصالح العالمية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل في إطار توجهات القيادة السياسية ورؤية وزير المالية الدكتور محمد معيط من أجل التحول الرقمي وأن نكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية التي تقدم خدمات ضريبية متطورة تحظى بثقة الممولين مما يسهم في نمو الاقتصاد كما تتضمن رفع كفاءة الإدارة الضريبية ، كما تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية ،حيث تعد مصلحة الضرائب المصرية ركيزة أساسية فى عملية الإصلاح الإقتصادى.

«تجارية الجيزة» تنظم معرض «عودة المدارس» لمدة أسبوعين بتخفيضات 35%

أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء استعدادها لموسم بدء المدارس المقرر فى 17 أكتوبر للمدارس الحكومية، من خلال إقامة معرض بمقر الغرفة لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية لبدء الدراسة بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 35%.

الكويت تخفض سعر شحنات خام أكتوبر المتجهة لآسيا

أظهرت وثيقة تسعير اليوم الخميس أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لشحنات خاماتها المبيعة إلى شركات التكرير الآسيوية في أكتوبر.

حدد عضو أوبك سعر خام التصدير الكويتي لشهر أكتوبر عند 50 سنتا للبرميل دون متوسط الأسعار المعروض لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بانخفاض 1.20 دولار عن الشهر السابق.