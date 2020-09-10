شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: الصندوق السيادي السعودى يدرس الاستثمار فى طرح "أنت جروب" الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية أنت جروب.

من المنتظر أن يصبح طرح أنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار. وقال المصدران إن الصندوق السيادي السعودي تلقى مفاتحات من أنت من خلال مستشارين للنظر في الاستثمار في العملية.

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وقال أحد المصدرين "يدرسون الأمر." وفي حالة المضي قدما، فسيكون أبرز استثمار مباشر للصندوق السعودي بشركة صينية.

وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يرد متحدثون باسم أنت حتى الآن على طلب أرسلته رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل في آسيا.