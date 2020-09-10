شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الخميس بقيمة جنيهين، مشيرا إلى أن جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر بلغ 855 جنيها للجرام، مع عودة الصعود لأوقية الذهب لتتخطى حاجز 1960 دولارا.

محليا سجل الذهب صباح اليوم الخميس ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، ليصبح إجمالى ارتفاع أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم الخميس 7 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب أمس الأربعاء هبطت صباحا، إذ طغى ارتفاع الدولار على الدعم الناجم عن تراجع الأسهم العالمية، بينما يترقب المستثمرون استراتيجيات السياسة النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

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وكشف أحدث تقرير لحركة مبيعات الذهب فى مصر أنها هبطت إلى 40% وذلك وفق شعبة المعادن الثمينة، وانتعشت مبيعات عيار 21 بشكل محدود حيث استقرت أسعار الذهب فى حدود 841 إلى 848 جنيها طوال تعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر الجارى.

عالميًا واصل الذهب تذبذبه بين 1910 إلى 1940 دولار للاونصة، إذ استفاد الذهب بعودة الطلب على الشراء فى آخر جلسات الأسبوع الماضى لتصعد الاونصة أكثر من 15 دولار عند أدنى مستوى لامسته بفعل قوة الدولار وتفاؤل المستثمرين بعودة الاقتصاد الأمريكى للانتعاش خصوصا بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكى عن شهر أغسطس

أوقية الذهب هبطت أمس إلى 1909 دولارات صباحا، لكنها ارتفعت مرة أخرى لتقترب من 1940 دولار، وسط مناخ جاذب للشراء، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة

النظرة العامة للذهب اختلفت الآن بعد استقرار الاونصة فوق 1920 دولار من بداية رالى الارتفاعات وأن ما يحدث للأونصة ليس أمر عارض يمكن أن يزول بزوال المؤثر وأن الارتفاعات الحالية تعبر عن القيمة الحقيقة للذهب وحتى مع قوة الدولار أو انتهاء أزمة كورونا سيظل الطلب على الذهب مرتفع والتخلى لن يتم عن حيازة الذهب سواء من الأفراد أو الصناديق الاستثمارية، وفق رويترز.