شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخفض سعر شحنات خام أكتوبر المتجهة لآسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة تسعير اليوم الخميس أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لشحنات خاماتها المبيعة إلى شركات التكرير الآسيوية في أكتوبر.
حدد عضو أوبك سعر خام التصدير الكويتي لشهر أكتوبر عند 50 سنتا للبرميل دون متوسط الأسعار المعروض لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بانخفاض 1.20 دولار عن الشهر السابق.
وتحدد سعر الخام الكويتي الخفيف الممتاز عند 70 سنتا للبرميل دون عمان/دبي، متراجعا 1.40 دولار عن الشهر السابق.
وتقرر أن يكون سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في أكتوبر أقل 30 سنتا للبرميل عن عمان/دبي، وهو ما يقل 90 سنتا عن الشهر السابق.
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