شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بعد 6 أسابيع من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو مليوني مليون برميل إلى 500.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو نصف مليون برميل.



وتراجع مخزون البنزين بنحو 3 ملايين برميل إلى 231.9 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بحوالي 1.7 مليون برميل إلى 175.8 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن زيادة مخزونات النفط بحوالي ثلاثة مليون برميل خلال نفس الفترة.