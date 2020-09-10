شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل ينخفض بنحو 2% رغم التفاؤل بشأن توجهات "تسلا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل حيال توجهات "تسلا" للسيارات الكهربائية.



وكان المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" قد صرح في الآونة الأخيرة بأن الشركة سوف تدرس الاستعانة بمعادن مثل النيكل والألمنيوم في صناعة البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية بدلا من الليثيوم.

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وقد أشاد "ماسك" بمعدن النيكل بوصفه من أهم المعادن التي يمكن استغلالها في صناعة البطاريات.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 14822 دولارا للطن، وذلك بعد إغلاق جلسة الأربعاء عند 15.115 ألف دولار للطن.