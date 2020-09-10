شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة من بينها استقرار عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في إشارة إلى احتمالات وجود موجة جديدة من تسريح العمالة.



وكشفت بيانات اقتصادية عن استقرار عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي عند 884 ألف طلب في حين توقع محللون انخفاضها إلى 838 ألف طلب.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% خلال أغسطس/آب الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.4% بأعلى من توقعات عند 0.2%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 28098 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 11247 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3416 نقطة.