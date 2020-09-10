شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يحقق الهدف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من ملامسة هدفنا المنتظر عند 1967.90 ويظهر ارتداداً هابطاً من هناك، متأثراً بقوة هذا المستوى، بانتظار تخطي هذا الحاجز لفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 2008.80، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1934.86 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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