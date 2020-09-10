شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يعود إلى القناة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.1840 ويتحرك داخل القناة الصاعدة من جديد، مما يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه للتوجه نحو 1.2010 كهدف إيجابي تالي، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق 1.1840 مطلوب لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد، حيث إن كسره والتداول دونه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.1720.

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