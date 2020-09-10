ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-9-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 10-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 236.02 ريال سعودى مقابل سعره أمس الأربعاء كان بـ 232.32 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 236.02 ريال بما يعادل 62.93$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 216.35 ريال بما يعادل 57.68$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 206.52 ريال بما يعادل 55.06$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 177.02 ريال بما يعادل 47.20$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 137.68 ريال بما يعادل 36.71$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 118.01 ريال بما يعادل 31.46$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,340 ريال بما يعادل 1,957$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,652 ريال بما يعادل 440.49$

سعر كيلو الذهب

بنحو 236,021 ريال بما يعادل 62,926$

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس مدعوما بانخفاض الدولار لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ ثمانية دولارات حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق اليوم.

واستقر الذهب العالمى اليوم الخميس في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1950.51 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ فبراير بعد قفزة في وول ستريت فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن شبه المؤكد أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره والذي سيعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.