شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بفعل انتعاش قطاع التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم الخميس، مدعومة بزخم الطلب على أسهم شركات التكنولوجيا منخفضة السعر والذي طغى على قراءة مرتفعة لطلبات إعانة البطالة تنبئ بانتعاش اقتصادي متذبذب. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.04 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة ليصل إلى 28022.51 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.60 نقطة أو 0.40 بالمئة مسجلا 3412.56 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 93.96 نقطة أو 0.84 بالمئة إلى 11235.53 نقطة.

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