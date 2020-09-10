الاقتصاد

تباين سعر اليورو اليوم الخميس 10-9-2020 ويسجل 18.58جنيه بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 10-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك المركزى المصرى  18.52 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، مقابل 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.52 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

 

18.64 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.63 جنيه.

 

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سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.58 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان 18.51 جنيه.

 

18.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 18.68 جنيه.


سعر اليورو فى بنك مصر

18.55 جنيه للشراء.

 

18.82 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

18.56 جنيه للشراء.

 

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18.87 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.52 جنيه للشراء.

 

18.78 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.58 جنيه للشراء.

 

18.76 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.51 جنيه للشراء.

 

18.72 جنيه للبيع.

 

 

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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