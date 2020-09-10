شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"CIB" و"عامر".. وتراجع "جي بي أوتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وارتفاع رصيد عامر جروب إلى 229.945 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى- مصر إلى 128.802 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع جي بي أوتو عند 174.456 مليون شهادة،

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 703.271 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.087 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 182.328 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 169.632 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية إلى 84.077 مليون شهادة، حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.822 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 363.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11%، والعرب على 7.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.34% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 35.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 11070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12798 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 975 نقطة.