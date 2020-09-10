شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الأوروبى يتوقع ركودا أقل بسبب كورونا وعودة بطيئة للتضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أنه يتوقع أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الجاري مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات القادمة. وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي إنه وفقا لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي ثمانية بالمئة هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7 بالمئة توقعه في يونيو. Advertisements وقالت لاجارد إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي مازالت قائمة عقب جائحة فيروس كورونا. وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزى الأوروبى يتوقع ركودا أقل بسبب كورونا وعودة بطيئة للتضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.