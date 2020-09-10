شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. و"دبى" تخسر 380 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.13% خاسراً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 380 مليون درهم لتغلق عند مستوى 315.65 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.35% خاسراً 4.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، وانخفض مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% خاسراً 0.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3686.290 نقطة، للجلسة السابعة على التوالي.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.23% رابحاً 10.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.135 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.170 مليار درهم، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفزت بورصة السعودية.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% رابحاً 55.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحاً 44.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11672.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.6 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والطاقة بنسبة 0.55%، 0.23%، على التوالي.

وقفز 153 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم " الفخارية" بنسبة 10%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 35 سهماً على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.07%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 1.88%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 1.65%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 602.6 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.13% خاسراً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2270.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 408.9 مليون سهم محققة ما قيمته 284.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5284 صفقة لعدد 36 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.14%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 11.78%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 138.7 مليون ورقة بقيمة 40.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.18%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% رابحاً 10.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.135 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 668.170 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم، بقيمة 364.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1987 صفقة.

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وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.37%، 0.25%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 14%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 7.75%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 6.76%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.62%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.98%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.5 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 28.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5324.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحاً 22.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5835.72 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.96% رابحاً 40.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4315.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.55% رابحاً 66.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4354.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 357 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها النفط والغاز بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.60%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاعي البنوك والعقار بنسبة 0.56%، 0.55%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاعات المواد الأساسية، الخدمات المالية، التأمين، بنسبة 0.39%، 0.09%، 0.07%، على التوالي.

وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 33.33%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 31.25%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 12.50%، فيما تصدر سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.91% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 9.71%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.24%.

بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً 4.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1389.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 636.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.11% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.69%، كما ارتفعت أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 1.33%، 0.80%، 0.40%، 0.33%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% خاسراً 0.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3686.290 نقطة، للجلسة السابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 905.2 ألف ريال عبر تنفيذ 413 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 5.35%، ثم سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.03%، ثم سهم "الوطنية للمنظفات الصناعية" بنسبة 2%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 58.33%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 3.45%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 271.9 ألف ريال عماني.