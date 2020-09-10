شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.69% بالختام بتداولات 13مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% رابحاً 55.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحاً 44.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11672.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.6 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والطاقة بنسبة 0.55%، 0.23%، على التوالي.

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وقفز 153 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم " الفخارية" بنسبة 10%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 9.96%، فيما تراجع 35 سهماً على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.07%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 1.88%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 1.65%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 602.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن البدء في طرح صكوك خضراء دولية، على أن تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وتستهدف الشركة المستثمرين المؤسسين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، ويتولي بنوك أبوظبي الأول واتش إس بي سي وجي بي مورغان وإم يو إف جي وستاندرد تشارترد مسئولية الإصدار.