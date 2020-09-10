تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس.. ويسجل 4.19 بالبنك بالمركزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 10-9-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك المركزى المصرى تباينا ليبلغ سعره 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان 4.19 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.19 جنيه للشراء . 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء. 4.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.10 جنيه للشراء. 4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.12 جنيه للشراء. 4.27 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.10 جنيه للشراء. 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.17 جنيه للشراء. 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.12 جنيه للشراء 4.22 جنيه للبيع. الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

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