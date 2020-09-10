شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الإيطالى يؤكد إشارة بيانات الإنتاج لنمو خانة العشرات بالربع/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري اليوم الخميس، إن بيانات الإنتاج الصناعي الإيطالي المعلنة اليوم أظهرت قفزة بنسبة 7.4 بالمئة في الإنتاج خلال يوليو مما يُضاف إلى مؤشرات على تعاف اقتصادي شامل في الربع الثالث. وقال الوزير خلال حدث نظمته منظمة ترويج الصادرات (إس.إيه.سي.إي) "النمو الاقتصادي في الربع الثالث سيكون في خانة العشرات". وسبق أن صرح جوالتيري بأن النمو في الربع الثالث قد يكون نحو 15 بالمئة بعد تراجع بنسبة 12.4 بالمئة في الربع الثاني خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

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