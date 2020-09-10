شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون العالمية لا تمانع فى إعادة الاتصالات السعودية النظر فى قيمة الصفقة معها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مصادر مطلعة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية (STC) على حصة فودافون العالمية في شركة "فودافون مصر" البالغة 55%، أن مجموعة فودافون العالمية لا تمانع فى إعادة النظر فى قيمة الصفقة.

مشيرة إلى وجود اتفاق مبدئى بإعادة تقييم وحدة فودافون بمصر فى ظل الظروف التى طرأت على الاقتصاد العالمى عقب انتشار وباء كورونا، حسب صحيفة المال المصرية.

وأضافت المصادر أن المجموعة البريطانية بحاجة ماسة إلى سيولة لتمويل توسعاتها فى الأسواق الأوروبية، خاصة وأن سهمها فى بورصة لندن هبط بنسبة 25.2% بنحو 38 جنيها استرلينيا من قيمته السوقية منذ بداية العام الحالى ليسجل 110 جنيهات.

وأوضحت المصادر لـ "المال" أن فودافون متمسكة بسيناريو الخروج المربح من السوق المصرية خاصة أنها تعتزم ضخ استثمارات فى تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات "5G".

كما قللت من احتمالية اتجاه المصرية للاتصالات إلى تقديم عرض شراء مواز لشركة "STC" بموجب حق الشفعة المنصوص عليه فى بنود اتفاق المساهمين مع مجموعة فودافون العالمية ولكنها تنتظر القيمة النهائية لبحث خيار البيع.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك %45 من أسهم فودافون مصر، بينما تمتلك مجموعة فودافون العالمية %55 المتبقية.

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ومؤخرا، قالت مصادر قريبة الصلة من صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية (STC) على حصة فودافون العالمية في شركة “فودافون مصر” البالغة 55% إنه من المنتظر تقديم الشركة السعودية عرض الشراء النهائي قبل نهاية هذا الشهر، وأكدت أنه من المتوقع تمديد مذكرة التفاهم لفترة أخرى حال التوصل لاتفاق مقبول،

وأضافت المصادر أن المفاوضات بين الجانبين على قيمة الصفقة لا تزال قائمة، وأنها تسير بشكل جيد، لكنهما لم يتوصلا إلى سعر مقبول من الطرفين

وكانت شركة برايم لتداول الأوراق المالية قد ذكرت أول أمس أن قيمة صفقة استحواذ STC على حصة فوادفون العالمية البالغة 55% من فوادافون مصر قد يتم تخفيضها بنسبة 30% (قريباً من النسبة التي انخفض بها سهم فودافون العالمية منذ 29 يناير 2020).

وكانت STC قد وقعت مع فودافون العالمية مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، ثم تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية لمدة 60 يوماً تنتهي يوم الخميس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن شركة الاتصالات السعودية تُجري محادثات لتخفيض قيمة عرضها غير الملزم بقيمة 2.39 مليار دولار للاستحواذ على فودافون مصر، بشراء 55% منها هي حصة شركة فودافون العالمية.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال بالربع الثاني 2020مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.