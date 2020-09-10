شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر آب/أغسطس مرتفعا بمقدار0.3% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.6 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.5% .